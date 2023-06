GALLI A RFV, Bianco solo in prestito: è legato ad Italiano

FirenzeViola.it

Giuseppe Galli, presidente assoagenti e procuratore del centrocampista della gigliato Alessandro Bianco, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la neonata trasmissione "Chi si Compra?" soffermandosi sul recente incontro tra la Fiorentina e i procuratori al Viola Park: "È stata una serata interessante e tortuosa. Non credo che ci sia stato un avvicinamento. È però la prima volta che si mettono i punti e vedere se si può raggiungere un accordo. Noi siamo considerati il male del calcio, ma io non credo che lo siamo. La chiacchierata è stata comunque molto bella e sono contento".

Che materiale pregiato può puntare la Fiorentina?

"Quello lo si vede a fine mercato. Io credo molto nello scouting. Sono uno dei pochi che va ancora nei campi a vedere i ragazzini. Inoltre, sono d'accordo con il Presidente: chi ha i debiti deve iniziare a pagare, non si può avere tanti debiti e continuare a comprare".

Gli ultimi mercati in Italia non sono stati ricchi, causa anche del Covid, ma da questa estate si aspetta un mercato di livello?

"Intanto non dobbiamo nasconderci dietro la scusa del Covid, poi i giovani non giocano in Italia, tranne che all'Empoli. In Italia non abbiamo la possibilità economica, quindi dobbiamo puntare sui giovani. Abbiamo una mentalità sbagliata, negli altri campionati 2003/2004 giocano tutti titolari. Se un ragazzo fa una presenza buona ok, ma appena fa mezza partita male allora non è adatto il campionato. Io punterei sui giovani, siamo arrivati secondi dietro l'Uruguay per una manciata di minuti, questo fa capire che le potenzialità in Italia ci sono".

A me ha colpito la storia del portiere della Nazionale Under20, Sebastiano Desplanches, che gioca in una squadretta. Perché i club non ci investono?

"Le grandi squadre sono obbligate a vincere, il tifoso vuole vincere. Poi il portiere ha una problematica: ne gioca uno solo. La Juve comunque ha fatto giocare 3/4 ragazzi e non hanno demeritato, sono giocatori di Serie A. Più che le società, gli allenatori vanno dietro ai risultati. Ci sono società piene di debiti che dovrebbero fare una politica di giovani invece di comprare. Il problema comunque è dall'alto. Il campionato Primavera lo ha vinto il Lecce, è vero, ma ha 16 stranieri. L'italiano costa di più, va bene, ma così hanno rovinato il calcio italiano. Le società non vogliono parlare con i procuratori perché gli diciamo le cose giuste da fare ma loro non le vogliono sentire. Inoltre una società se non si trova bene con un agente chiude i rapporti, oggi litigano e il giorno dopo si baciano e si abbracciano, c'è molta ipocrisia".

Bianco il prossimo anno cercherà di andare a giocare. Ha intenzione di rimanere in Serie A? E la scelta di far restare a gennaio Bianco alla Fiorentina, lei la rifarebbe?

"Io la scelta la rifarei. Ha giocato anche bene a febbraio, sia contro il Sassuolo, sia in Coppa Italia. A stare con i grandi, si impara: si imparano i trucchetti, si impara anche a prendere le botte. Se credi nel giovane lo devi far giocare. Noi siamo comunque contentissimi dell'esperienza e lui è molto legato ad Italiano. La Fiorentina non pensa di darlo via, deve andare in prestito, perché lui ha bisogno di giocare. Secondo me Bianco ha una bella carriera davanti, bisogna scegliere bene la squadra dove andare".