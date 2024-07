GALLI A RFV, Bianco? L'anno con Italiano è stato fondamentale

FirenzeViola.it

Beppe Galli, agente di mercato intervenuto a Radio FirenzeViola, ha parlato soprattutto del futuro di uno dei suoi assistiti, Alessandro Bianco, rientrato a Firenze dopo il prestito alla Reggiana: "Mi auguro che rimarrà alla Fiorentina. Alessandro ha fatto benissimo l'anno scorso e le poche presenze fatte in A con la Fiorentina sono state buone. Palladino può contare di questo ragazzo. Purtroppo in Italia abbiamo una cultura diversa e siamo indietro anni luce sul concetto di 'giovane', in Serie B faticano a giocare i 2004, dalle altre parti sono nei top club. L'anno che ha fatto con Italiano non è stato sprecato, anzi, gli ha fatto benissimo. Credo che a stare coi più forti si possa imparare, soprattutto a Firenze dove ci sono strutture e competenze".

E sull'ipotesi seconde squadre: "Non è così semplice fare le seconde squadre. Appena ne entra uno, poi le altre realtà di Lega Pro si lamentano. Servirebbe un campionato ad hoc per queste realtà, ma questo è difficile perché qui c'è una mentalità diversa. Di giovani italiani forti ce ne sono tanti, fidatevi. E credo che con un po' di attenzione potrebbero uscire fuori".

Così invece su Palladino: "Ha fatto due anni formidabili a Monza, sicuramente ha idee chiare e un modo suo di giocare. Lo si deve lasciar lavorare adesso".