FELIPE A RFV, Contento del percorso di Palladino. Comuzzo e Ranieri si completano. L'Udinese...

Il doppio ex di Fiorentina e Udinese Felipe è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare delle tematiche attuali di casa viola: "Sto seguendo molto la Fiorentina perché è guidata da un mio caro amico come Palladino. Abbiamo giocato insieme a Parma e sono molto contento del percorso che sta facendo. La Fiorentina sta giocando veramente bene, è un piacere vederla giocare.Dopo una partenza difficile si è dimostrata una squadra completa".

Un giudizio sulla stagione di Dodo

"La qualità Dodo l'ha sempre avuta. Una cosa che ho capito è che gli allenatori fanno la fortuna di un giocatore e in questo momento credo che Palladino stia lasciando più tranquillo Dodo. Poi velocità e qualità le ha sempre avute La convocazione con il Brasile è meritatissima perché è una spina nel fianco per tutte le squadre che affrontano la Fiorentina".

Un parere sulla difesa viola e in particolare sulla stagione di Ranieri e Comuzzo

"Comuzzo mi ha veramente sorpreso in positivo. È veloce, attento e preciso. Ranieri poi dà molta sicurezza, fa il suo sempre, e questo non è scontato per un difensore. E' cresciuto molto negli ultimi due anni e insieme stanno facendo bene. Si dividono i compiti perché uno è più marcatore e l'altro è più abile a temporeggiare. Si completano a vicenda".

Parlando dell'Udinese, cosa ne pensa della loro stagione?

"L'anno scorso quando perdeva l'Udinese non giocava. Quest'anno invece c'è una ricerca del gioco, anche in caso di sconfitta. Il mister ha dato una impronta importante insieme anche ad Inler come direttore. Sono stati bravi a ricreare qualcosa che a Udine non si vedeva da tempo. Le prestazioni ci sono. La squadra poi è coesa e compatta".

In che ruolo la Fiorentina ha più bisogno di rinforzi dal mercato?

"Essendo in due competizioni è importante per i viola avere dei cambi a disposizione. Secondo me in avanti potrebbe servire qualcosa in più. A centrocampo, al di là della perdita di Bove, i viola mi sembrano abbastanza coperti. Ci può essere un pochino di malumore per qualcuno che gioca meno ma penso che tutti vogliano indossare la maglia della Fiorentina. Credo che tutti, visto anche il Viola Park, abbiano voglia di giocare per la Fiorentina. Anche la piazza è tornata alla voglia di quando la squadra era in Champions League come ai miei tempi".

