FATTORI A RFV, Sottil, ha avuto ragione il mister. Vedo una viola migliore col centrocampo a 3

L'ex viola nonché opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori ha commentato, nel corso della puntata odierna di Garrisca al vento, la partita di ieri della Fiorentina a Torino contro la Juventus. Ecco alcune delle sue riflessioni: "Il pareggio è importante perché ha tolto punti anche a una diretta concorrente dei viola. Non c'è niente di meglio di una rete siglata all'87' a Torino contro la Juventus. Certo, non ho visto due squadre eccelse: possono entrambe dare di più. Adesso, specie la Fiorentina, si stanno esprimendo peggio rispetto a inizio anno".

Stupito dalla rete di Sottil?

"Ha avuto ragione Palladino, alla fine. Ha deciso di non toglierlo, nonostante una prova non straordinaria, e nel momento migliore della Juventus ha calciato nell'unico modo che poteva e ha fatto gol".

Però da Palladino era lecito aspettarsi qualche inventiva tattica, specie dopo il 2-1...

"La Fiorentina ora in mezzo al campo soffre: io libererei molto di più Adli, che è il nostro organizzatore. Per aiutare Cataldi, metterei in mezzo al campo uno come Mandragora e passerei a una linea a tre: abbiamo preso troppe infilate. Lo si era visto subito che la Juventus ci bucava in verticale. Poi, per carità, anche qui ha avuto ragione Palladino".

E della Juve che dice?

"Su 11 gare in casa ne ha pareggiate 7, questo dice tutto. Certo, De Gea ci ha dato una grande mano, penso che sia determinante quanto un bomber. E' un asse portante della Fiorentina".