Beltran dice no anche ai russi. Aspetta il River e non vuole lasciare Firenze

Il Corriere dello Sport - Stadio spiega cosa sta succedendo sul fronte Lucas Beltran, con l'argentino ancora a Firenze nonostante sia stato messo sul mercato ormai da qualche settimana dalla Fiorentina. Le scelte dell'attaccante stanno bloccando le ultime settimane di trattative del club viola che vorrebbe contare sui soldi di un'eventuale cessione del Vichingo per finanziare le ultime mosse e mettere così in mano a Pioli la rosa completa.

Dopo il no all'offerta importante del Flamengo, Beltran avrebbe rifiutato anche le tre proposte arrivate dalla Russia con Zenith San Pietroburgo, Rubin Kazan e CSKA Mosca che hanno dovuto ricevere un altro no nonostante una proposta economica allettante soprattutto per il calciatore. Il classe 2001 sta aspettando il River Plate ma soprattutto ha ribadito alla società viola di star bene a Firenze e quindi di non voler partire. Il che non cambia i piani della Fiorentina che restano quelli di privarsi del calciatore, ma sicuramente complica e non poco la sua cessione altrove.