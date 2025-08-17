Kospo cambia squadra... Nazionale: pronta la convocazione con la Bosnia

Eman Kospo è pronto a cambiare casacca… di Nazionale. La Nazione oggi in edicola scrive che il difensore passato alla Fiorentina dal Barcellona questa estate, dopo aver svolto tutta la trafila nelle selezioni giovanili della Svizzera, ha deciso di preferire le origini bosniache e dopo i contatti con la federazione ha scelto la Bosnia piuttosto che la Nazionale elvetica.

A spingere in questa direzione ci sarebbe anche il rapporto che Kospo ha sviluppato con il compagno alla Fiorentina Edin Dzeko, vera e propria leggenda bosniaca. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la comunicazione del cambio di nazionale con l’addio alla Svizzera e la prima convocazione con la Bosnia per Eman Kospo.