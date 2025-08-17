Niente Fiorentina, Calabria va al Panathinaikos: "Volevo qualcosa di nuovo"

vedi letture

Niente Fiorentina e tantomeno niente Serie A: Davide Calabria riparte dal Panathinaikos, in Grecia. Rimasto svincolato dopo l'ultima stagione vissuta tra Milan e Bologna, l'esterno, accostato anche ai viola in questa sessione di mercato, ha deciso di di tentare un'esperienza all'estero accettando la corte del club di Atene affrontato la scorsa stagione in Conference League dalla Fiorentina.

Nella tarda serata di ieri il giocatore è arrivato ad Atene e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, riportate da gazzetta.gr: "Sono molto felice di essere qui. Di iniziare una nuova avventura. Ringrazio il presidente, l'amministrazione e la gente del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. È così che ho scelto di venire qui e di essere all'altezza delle aspettative. Per me è stata una scelta. Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dal mio Paese. Qualcosa di nuovo. Una nuova avventura. Mi sono preparato. Mi sono preparato per poter tornare a un'altra prospettiva, con un'altra squadra e con volontà. Sapevo e apprezzavo anche il fatto che anche il Panathinaikos mi volesse, quindi sono pronto a venire qui e continuare a lottare per vittorie e titoli".

Poi Calabria ha mandato un messaggio dai tifosi del Pana: "Vengo dal Milan, che aveva una tifoseria fantastica. Anche il Bologna aveva una tifoseria molto passionale, che ci ha sempre sostenuto. So che i nostri tifosi sono molto appassionati e non vedo l'ora di esibirmi davanti a loro e sono sicuro che i tifosi aiuteranno la squadra il più possibile".