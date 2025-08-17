FirenzeViola 2+1. La strategia con cui lavorerà la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato

La quiete prima della tempesta. Questo weekend di metà agosto non è solo l'ultimo di riposo prima dell'inizio del campionato, ma segna anche la fine dell'attendismo sul calciomercato e perciò, per la Fiorentina ma un po' per tutti i club italiani, da domani si farà sul serio per quanto riguarda le trattative portate avanti in maniera blanda nel mese e mezzo scorso. Pradè e Goretti si stanno godendo gli ultimi giorni di ritmi bassi prima di iniziare il forcing che porterà i due dirigenti a costruire la Fiorentina della prossima stagione nelle due settimane che stanno arrivando.

Le richieste di Pioli

Ormai sono chiare le valutazioni fatte da Stefano Pioli sulla rosa attualmente a sua disposizione. Dopo le due settimane al Viola Park e le altrettante due settimane in Inghilterra, il nuovo allenatore viola ha cerchiato in rosso le necessità per costruire una squadra che possa essere competitiva su tre fronti, campionato, Conference e Coppa Italia: almeno un attaccante e un esterno al posto di Fortini, se poi ci sarà modo anche di trovare un centrocampista più affidabile di Richardson, tanto meglio. È il 2+1 della Fiorentina di fine calciomercato: trovare almeno un attaccante e un esterno destro oltre a un mediano.

Occhio alle uscite

Inutile ripeterlo ancora una volta, ma è fondamentale per la società viola riuscire a chiudere quanto prima per le uscite che possono dare nuova linfa al calciomercato gigliato. Lucas Beltran su tutti, chiaro, ma anche Fortini e tutti gli esuberi (tra cui a questo punto inserire anche Bianco) che pesano ancora, e non poco, sul monte ingaggi. Le incognite per quanto riguarda le uscite sono poi Amir Richardson e Pablo Marì che hanno diverse richieste da club europei ma ancora niente di concreto. Se arriveranno le offerte giuste però, allora la Fiorentina ragionerà su come sostituire i due calciatori.