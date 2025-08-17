La Roma prende gol e Gasperini si infuria con Ghilardi: "Dov'è?"

vedi letture

Gian Piero Gasperini è ormai noto per non mandarle troppo a dire, sia che tu sia un avversario sia che tu sia un suo giocatore. E così, ieri nel mirino del nuovo tecnico della Roma è finito l'ultimo acquisto giallorosso Daniele Ghilardi, difensore centrale prelevato dall'Hellas Verona per circa 12 milioni di euro e di proprietà al 50% anche della Fiorentina.

Stanno facendo il giro del web le immagini di Gasperini infuriato con Ghilardi dopo una rete presa nel primo tempo nel 2-2 finale tra la Roma e il Neom. Il tecnico di Grugliasco si rivolge alla panchina urlando "Dov'è Ghilardi? Dov'è Ghilardi?", segno evidente che le responsabilità della rete presa, secondo Gasperini, erano del neo-difensore giallorosso.