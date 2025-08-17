La Roma prende gol e Gasperini si infuria con Ghilardi: "Dov'è?"
FirenzeViola.it
Gian Piero Gasperini è ormai noto per non mandarle troppo a dire, sia che tu sia un avversario sia che tu sia un suo giocatore. E così, ieri nel mirino del nuovo tecnico della Roma è finito l'ultimo acquisto giallorosso Daniele Ghilardi, difensore centrale prelevato dall'Hellas Verona per circa 12 milioni di euro e di proprietà al 50% anche della Fiorentina.
Stanno facendo il giro del web le immagini di Gasperini infuriato con Ghilardi dopo una rete presa nel primo tempo nel 2-2 finale tra la Roma e il Neom. Il tecnico di Grugliasco si rivolge alla panchina urlando "Dov'è Ghilardi? Dov'è Ghilardi?", segno evidente che le responsabilità della rete presa, secondo Gasperini, erano del neo-difensore giallorosso.
Pubblicità
News
La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato di Tommaso Loreto
Le più lette
1 La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
Copertina
Pietro LazzeriniSi avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com