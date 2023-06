FABBRI A RFV, Che gioia ieri, acclamato come calciatore. E mercoledì...

Ascolta l'audio

Leonardo Fabbri a Radio FirenzeViola

Il pesista fiorentino Leonardo Fabbri, oro ieri sera al Golden Gala proprio al Ridolfi di Firenze, con un lancio di 21.73, è intervenuto a "Firenze in campo" su Radio Firenzeviola. Ecco le sue parole: "E' stata una emozione pazzesca davanti a 12mila persone a vedere la gara, qui a Firenze. Appena entrato in campo ci sono stati cori da stadio, nell'atletica non capita spesso, poi ho vinto perciò non lo dimenticherò mai, poi ho vinto nonostante ci fosse il podio dell'ultimo mondiale. Non ho pensato agli altri, ma pensavo solo a me stesso. La finale la fanno solo in tre e mi sono ritrovato primo, forse il mio vantaggio è stata la pedana bagnata che io conosco bene. Ero talmente felice che io vedevo comunque il sole e la pedana asciutto, a vedere lo stadio così pieno. Mi sono sentito come un calciatore spinto dalla Fiesole. Il lancio è importante? Sono fiducioso perché c'è tanto margine"

Pronostico per la Fiorentina? "Per Praga sono molto fiducioso ma mi è piaciuta anche la prestazione di Roma, abbiamo giocato meglio noi dell'Inter e resto fiducioso per Praga. Cabral o Jovic? Ci deve pensare Italiano ma la cosa positiva è che anche quando entrano dopo fanno bene anche da subentrati. L'importante è che qualcuno la butti dentro.

Dove vedrà la partita? "Sarò in Polonia a gareggiare e tornerò mercoledì stesso, chissà che non vada al Franchi, è sicuramente un'ipotesi".

Cosa farà per festeggiare? "Intanto facciamo i complimenti al West Ham per la vittoria (sorride, ndr) ma qualcosa farò di sicuro perché è qualcosa di speciale. Ieri ero in azzurro ma ho uno sponsor che mi fa completi viola o con gigli per portarli in giro per il mondo".