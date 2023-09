EX DS UDINESE A RFV, Società viola non lascia nulla al caso. Con l'Atalanta un'impresa

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabrizio Larini, ex ds dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di “Chi si compra?”. Comincia esprimendosi così su Lorenzo Lucca, cercato in passato anche dalla Fiorentina e ora a Udine: “È andato in un club dove hanno la pazienza di aspettare i giocatori e farli crescere senza troppe pressioni addosso. Questo è importante per un giocatore, specie se viene da una stagione poco positiva. Poi il suo percorso è stato improvviso, aveva bisogno di tempo per formarsi. Spostarsi all’Ajax forse è stato un passaggio un po’ eccessivo, magari poteva maturare ulteriormente in Italia. Ora invece è in un club dove si dà tempo ai giocatori di crescere”.

Come vede il mercato della Fiorentina?

“Firenze è una piazza molto esigente, non è facile riuscire a ottenere i risultati che la piazza attende. Ma il gioco è propositivo e si è visto con l’Atalanta, una grande impresa. Nel mercato ho visto che la società non ha lasciato nulla al caso, anche prendere Maxime Lopez infatti va a dare alternativa ad Arthur. Quando si fanno certe scelte c’è un impegno per raggiungere determinati traguardi. Fanno fatica a giocare insieme, ma se il tecnico riesce a metterli in coppia meglio”.