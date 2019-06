DT PESCARA A FV, Sottil? Presto vedrò Pradè per...

Arrivato a Pescara negli ultimi giorni di mercato, Riccardo Sottil ha avuto fin da subito un impatto positivo. In Abruzzo il classe ’99 ha collezionato ben dodici presenze e un gol, mostrando sempre grandi qualità. Per questo la società abruzzese starebbe pensando ad allungare il prestito di un altro anno. Per parlare a proposito di questo FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il direttore tecnico del Pescara: Giorgio Repetto.

Come giudica questi sei mesi di Sottil a Pescara?

“Ha fatto davvero bene. Riccardo è arrivato qua a fine gennaio ma nonostante questo si è adattato alla grande fin da subito. Ha trovato immediatamente un ottimo feeling sia con i compagni che con il mister. Credo sia un ragazzo che, con un altro anno in Serie B, possa diventare un vero e proprio protagonista nella massima serie italiana”.

Quindi conferma che farete di tutto per trattenerlo con voi?

“Purtroppo non dipende solo da noi ma anche e soprattutto dalla Fiorentina. Non so quali siano i progetti e le idee viola per Sottil ma noi siamo fortemente interessati al giocatore. Ci piacerebbe molto averlo con noi almeno un altro anno. Con la Fiorentina e con Pradè abbiamo un bellissimo rapporto. Sicuramente a breve ci vedremo con Daniele per trattare il figlio d’arte”.