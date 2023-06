DS ENTELLA A RFV, Zaniolo? Viola l'ideale per lui

FirenzeViola.it

Matteo Superbi a Radio Firenze Viola

Il direttore sportivo della Virtus Entella (ex squadra di Zaniolo), Matteo Superbi, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola durante "Chi si compra?". Queste le sue parole: “Nicolò per noi è stato una grandissima occasione di mercato. L’abbiamo inserito inizialmente con la Primavera, poi con il passare del tempo si vedeva che era superiore agli altri. Quindi dopo ha cominciato ad allenarsi con la prima squadra, ritagliandosi anche un notevole spazio in Serie B. C’è stato un mese traumatico, giugno, dove tantissime grandi squadre mi chiamarono. L’Inter fu la più brava ad accaparrarselo”.

Riguardo gli infortuni

“Gli infortuni hanno rallentato la sua carriera, che sicuramente poteva arrivare a toccare picchi di valore sui 50/60 milioni”.

In che ruolo lo vedrebbe meglio?

“Si trova le sicurezze da solo. Zaniolo sa bene che può ricoprire più ruoli e lo fa sempre con disinvoltura. L’ho visto molto bene quando a Roma giocava a destra per rientrare sul sinistro. Nel modulo di Italiano, il ruolo dell'esterno a destra, sarebbe perfetto per lui”.

Cosa consiglierebbe a Zaniolo adesso?

“Che lui voglia tornare in Italia è una cosa che già mi aspettavo. Visto l’ottimo lavoro che i dirigenti della Fiorentina hanno fatto negli anni valorizzando molti giocatori e il modo di giocare portato da Italiano per me la Viola sarebbe la scelta migliore”.

Riguardo Dany Mota

"Non sono stupito di ciò che sta facendo. Per le mani il Monza ha qualcosa di grande, la sua velocità è importante. Senza dimenticare le sue qualità tecniche".

Una riflessione sulla vostra stagione?

"L'annata appena conclusa è stata di alti e bassi. Un girone d'andata sottotono e quello di ritorno spettacolare dopo per pochissimo ci siamo giocati il campionato. Poi quando entri nei play off è come se iniziasse un'altra stagione. La finale Lecco-Foggia ne è la riprova".

Sulle seconde squadre

"L'esempio della Juventus è stato seguito. Le ultime due stagioni hanno portato diversi giocatori in prima squadra. Secondo me, l'idea delle seconde squadre, viste anche le nuove regole europee sui prestiti, è un'ottima cosa. Ci sarà anche l'Atalanta, forse anche Sassuolo, Torino e Inter. Mentre per quanto risulta a me, per il momento, la Fiorentina non c'è".