DI GENNARO A RFV: "Bove dava un equilibrio che ora manca. Casadei potrebbe fare al caso di Palladino"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex viola oggi opinionista, nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola ha espresso il suo parere sulla Fiorentina, il giorno dopo il ko contro l'Udinese: "La gara di ieri ha fatto capire che l'assenza di Bove e di equilibri, nel modulo di Palladino, è difficile da sostituire. La fase d'interdizione ne ha sofferto. Poi e scemata anche la condizione, si gioca tanto. Non sono alibi ma considerazioni da fare. Anche in virtù delle prossime due gare, Juventus e Napoli, che faranno capire il campionato della Fiorentina. Per me è un percorso ancora buono, ma queste sconfitte vanno metabolizzate nella maniera giusta. Vanno valutati bene i discorsi dell'equilibrio e della condizione atletica".

Le sembra che Palladino stia cercando a sostituire Bove?

"Faceva entrambe le fasi e andava pure a concludere. Era entrato con grande personalità. Mandragora ad esempio, a sinistra non lo vedo proprio. Non ha il passo, i tempi per svolgere quel ruolo. Anche Richardson non è uno che ha le caratteristiche del "fino esterno". In quel ruolo o gioca Sottil, che fa la fase offensiva in modo diverso, oppure potrebbero giocare 4-3-2-1, con Gudmundsson e Beltran o Colpani, dando più equilibrio al centrocampo e quindi alla difesa".

Vede sul mercato un giocatore che possa rimpiazzare Bove?

"Casadei. Anche lui Under 21, abbina forza fisica e capacità tecniche oltre al senso del gol. È un tipo di giocatore che può un po' ricordare Bove e ridare degli equilibri, altrimenti la squadra soffre come accaduto ieri o a Bologna. Adesso bisogna fare di necessità virtù".

