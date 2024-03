DI CHIARA A RFV, Parisi? Adesso tocca a Italiano

FirenzeViola.it

Viola Amore Mio puntata del 7 03 2024

Ospite negli studi di Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto sulla situazione legata a Fabiano Parisi, esterno che anche oggi dovrebbe partire dalla panchina: "Parisi per me è stato un grande acquisto, anche per il prezzo. Acquistare uno così per 10 milioni è comunque un affare. Poi lo vedo più abile nei dribbling e nell'andare sul fondo.

Certo, Biraghi ha un bel piede per mettere i cross ma i traversoni sono sempre prevedibili. Io punterei nel recuperare Parisi. Adesso l'allenatore bravo deve riuscire a ri-motivare il calciatore dal punto di vista fisico ma anche e soprattutto psicologico perché la Fiorentina non può permettersi di sprecare un investimento e un talento del genere".