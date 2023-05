COMOTTO A RFV, Terzini viola super. Il 7 voto Cabral

FirenzeViola.it

Gianluca Comotto a Radio Firenze Viola

L'ex terzino e dirigente della Fiorentina Gianluca Comotto ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, cominciando dalla finale del 7 giugno: "Io ho sempre la speranza che un trofeo arrivi per la Fiorentina, la rosa viola deve farlo per i valori che ha. Ma devo dire che sarebbe comunque una stagione da 6+".

Quanto conta l'abitudine a giocare partite importanti?

"L'abbiamo visto in finale di Coppa Italia, con l'Inter che quando ha deciso di accelerare l'ha portata a casa. Il West Ham però non è l'Inter, anche se sono una squadra forte".

Come giudica i terzini della Fiorentina?

"Mi riaggancio a quello che ha detto Italiano su Kouame, io ero quel tipo di giocatore e sono contento per lui perché è un giocatore positivo, che fa bene al calcio in generale. Tornando sui terzini, quelli viola sono forti: Biraghi ha numeri super, Dodo ha avuto una crescita esponenziale. Ma anche un giocatore come Terzic sta uscendo fuori".

E Venuti?

"Sono quelle persone che aiutano in uno spogliatoio. Cresciuto a Firenze, ha avuto una bella storia a Firenze".

L'ottavo posto conta qualcosa?

"A livello pratico non molto, quindi non farò il tifo nè per la Fiorentina nè per il Torino (ride, ndr). La cosa migliore sarebbe l'ottavo posto al Torino e la Conference alla Fiorentina".

Come gestire la partita contro il Sassuolo?

"Io preserverei i titolari facendogli giocare solo qualche spezzone. Poi l'allenatore sa meglio di tutti chi sta meglio. Sicuro ci sarà grande rotazione".

Chi deve giocare in finale tra Jovic e Cabral?

"Subentra anche l'aspetto emotivo, perché Jovic dovrebbe avere più motivazioni. Ma io andrei su Cabral perché mi dà più sicurezza".