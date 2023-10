COIS A RFV, Arthur? Sorrido per una cosa. M. Lopez...

FirenzeViola.it

Sandro Cois a Radio Firenze Viola

L'ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois ha parlato a Radio Firenzeviola, durante 'Viola Amore Mio': "Per la Fiorentina parlano i fatti e le prestazioni ma soprattutto la continuità. Io credo che la squadra di Italiano debba pensare partita per partita, sono fiducioso che arrivi almeno in Champions League. Può farcela perché ha dimostrato di avere le idee molto chiare e sta giocando un buon calcio: l'importante è restare concentrati".

Cosa le piace di questa Fiorentina?

"Sono molto felice per Bonaventura che ho avuto la fortuna di conoscere. Una persona fantastica e un giocatore d'esperienza che può dare tantissimo anche ai giovani. Se la Fiorentina trova i gol davanti con Nzola, allora può arrivare davvero in alto. Bonaventura non ha un sostituto all'altezza. Barak è bravo ma deve trovare continuità. Fa comodo perché anche di testa gioca bene ma Jack, come Nico, è insostituibile".

Chi è il Cois di oggi?

"Difficile fare paragoni, credo che la Fiorentina abbia centrocampisti molto forti e che Italiano li abbia migliorati tutti. L'unico problema della squadra, lo ripeto, è il gol delle prime punte".

Arthur e Duncan?

"Arthur è un giocatore molto importante e in Europa ce ne sono pochi così. Mi viene da sorridere perché sentivo che dicono che gioca solo in orizzontale, invece gioca anche in verticale e ora ha trovato la sua dimensione. Duncan è un buon giocatore ed è molto bravo in fase di non possesso. Per lui Arthur è il compagno perfetto".

Cosa manca a Maxime Lopez?

"Può giocare al posto di Arthur ma è chiaro che ci vuole continuità nelle prestazioni e la trovi solo giocando. Fossi in lui guarderei bene Arthur in allenamento".

Che obiettivo privilegiare?

"Lotterei fino alla fine per tutti e tre gli obiettivi. Poi se in Primavera sei vicino alla testa della classifica allora magari scegli il campionato".