CHITI A FV: "VIOLA, COPPA ITALIA BEL RICORDO. PIÙ FORTI IN SQUADRA? I GEMELLI PIEROZZI"

Lorenzo Chiti, ex difensore della Fiorentina primavera e attuale giocatore dell'Aquila Montevarchi, squadra valdarnese che milita in Serie C, ha parlato in esclusiva a Firenzeviola. Il classe 2001 è tornato anche sulla sua esperienza in viola, durante la quale ha vinto due Coppe Italia primavera.

Come sta andando la sua avventura al Montevarchi?

"La mia avventura qua a Montevarchi sta andando molto bene. Sono arrivato a campionato in corso, dopo sei giornate, ma da quattro partite sto sempre giocando da titolare. Mi trovo bene con il mister e i compagni".

Quale è il suo obiettivo personale per la stagione? E l'obiettivo della squadra?

"Il mio obiettivo è giocare con continuità e fare il meglio possibile per me e la squadra. L'obiettivo della società è salvarsi il prima possibile. Siamo una squadra molto giovane e volenterosa e stiamo facendo buone prestazioni, anche se ultimamente stanno mancando i risultati. In ogni caso se continuiamo così sono certo che arriveranno anche quelli".

Quale è il ricordo più bello della sua esperienza alla Fiorentina?

"Alla Fiorentina sono stato quasi tre anni e sono stati bellissimi. Ho tanti bei ricordi, tra cui quello di allenarsi ed essere convocato in prima squadra quando c'era Iachini, ma direi anche che tra i ricordi più belli c'è sicuramente la vittoria dell'ultima Coppa Italia primavera con mister Aquilani".

Quanto è stata importante la sua esperienza in maglia viola?

"L'esperienza in maglia viola è stata importantissima, ho fatto parte di una grande società a livello nazionale e internazionale. Lì sono cresciuto tanto a livello tecnico e di mentalità".

C'è un giocatore al quale si è sempre ispirato e a cui si ispira tutt'ora?

"Non ce n'è uno in particolare, ma se devo citare uno dei più forti nel mio ruolo dico senza dubbio Sergio Ramos".

Quale è il giocatore più forte che ha mai affrontato?

"Ne ho affrontati tanti di giocatori forti, ma in particolare ricordo Diallo dell'Atalanta, che tra l'altro lo scorso anno si è trasferito al Manchester United".

Quale è invece il più forte che ha avuto in squadra?

"Anche in questo caso ne ho avuti molti, ma se devo citarne due mi vengono in mente i gemelli Pierozzi, che anche ora stanno facendo molto bene".

Che stagione si aspetta della Fiorentina dopo questo inizio difficile?

"Non ho mai avuto mister Italiano, ma tutti ne parlano molto bene. Lo abbiamo potuto vedere anche con i risultati che ha ottenuto lo scorso anno e con la qualificazione in Conference. La squadra è cambiata tanto, ma si sta riprendendo: sono convinto che appena verrà trovato l'equilibrio riusciranno a ripetere i risultati ottenuti la stagione scorsa".