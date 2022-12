CASOTTI A RFV, Karlsson? Segna tanto: ok in Serie A

Federico Casotti, executive Producer di DAZN e conoscitore del calcio olandese, ha commentato a Radio Firenzeviola l'interessamento della Fiorentina per Jesper Karlsson: "È un giocatore che viene da un percorso di crescita importante e segna tanto, partecipa molto alla manovra in entrambe le fasi. La scorsa stagione con l'AZ ha avuto numeri importanti: 17 gol e 13 assist in Eredivisie, con una squadra che è sotto le prime. Il passaggio in Olanda è arrivato dopo buonissime stagioni in Svezia, a 24-25 anni può fare il salto successivo e la Serie A può essere un buon trampolino per lui. La porta la vede e viene da una squadra che lo scorso anno ha segnato tantissimo".

Giusto per la Fiorentina?

"Io sono sempre scettico nei passaggi a metà stagione. Nella prima parte di stagione è stato spesso infortunato, ora sta bene e sta svolgendo la seconda parte di preparazione ma arrivare in Italia a gennaio non è semplicissimo. Però è anche vero che a giugno potrebbe essere troppo tardi: nel momento in cui ritieni adatto un profilo come questo, non puoi fartelo scappare. Ruolo? Sulla duttilità tattica dell'Eredivisie si può discutere ma in linea di massima lui gioca esterno a sinistra".

Un commento sul Marocco di Amrabat?

"Francamente non me l'aspettavo, pensavo che già il girone ai Mondiali fosse proibitivo. Ma con il senno di poi forse abbiamo tutti sopravvalutato il Belgio. Il grandissimo merito è stato di Regragui, l'allenatore, che è riuscito a mettere tutti nel loro ruolo migliore e ad esaltare le qualità dei suoi calciatori. Il Mondiale è così, è magico.