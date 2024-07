CASINI A RFV, Palladino mi ricorda Paulo Sousa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Francesco Casini, nuovo Consigliere Comunale di Palazzo Vecchio ed ex sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare delle tematiche riguardanti Viola Park: "Mi piace pensare di essere ancora sindaco del Viola Park (ride, ndr). L'ho visitato anche stamani per il collaudo del Viola Parking. Possiamo dire che adesso il centro sportivo è pronto al 100% e anche per quanto riguarda il parcheggio era stata importante la collaborazione con Joe Barone. Siamo riusciti ad accelerare anche i lavori per completarlo prima del previsto. Questo è l'ultimo atto di un lavoro che è durato cinque anni, se penso a quanto fatto in così poco tempo mi emoziono. Ci sono oltre quattrocento posti all'interno del parcheggio, adesso i problemi di sosta e fermata non ci saranno. Poi aspettiamo anche l'arrivo della tramvia, un progetto importante e già avanzato. Questo darà una grande mano anche al turismo della zona, il Viola Park rimane un fiore all'occhiello per la città e per tutto il paese".

Così invece Casini sulle ambizioni per il prossimo anno: "Ho fiducia, credo verrà allestita una grande squadra e credo molto anche in Palladino. Certo, non ha tanta esperienza in Serie A ma in un anno e mezzo ha fatto vedere tante cose buone, credo abbia delle idee ben precise e son convinto possa riportare l'entusiasmo in città. Penso e spero potrà essere una stagione simile alla prima di Paulo Sousa, anche lì all'inizio il clima era di diffidenza, poi però venne allestita una grande squadra".

E proprio su Sousa, conosciuto ai tempi in cui allenava a Firenze: "Lo conoscevo bene, viveva a Bagno a Ripoli e facevamo spesso colazione insieme. Mi disse che soffrì molto più per l'addio di Savic in pieno ritiro che per il mancato riscatto di Salah".