CARNASCIALI A RFV, I rigori li sbaglino in allenamento ma Biraghi ha giocato bene

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Daniele Carnasciali è intervenuto stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra', dicendo la sua sul momento della Fiorentina: "Bisogna guardare la prestazione perché secondo me con la Roma è mancato solo il risultato. Poi è ovvio che ci sia rammarico per l'ennesimo rigore sbagliato, sono punti importanti lasciati per strada. Il gioco è stato perfetto, con una vittoria andavi a due punti dal quinto posto. Mi dispiace perché Llorente ha fatto un gran gol, che gli vuoi dire... Prendiamoci quanto di buono abbiamo visto ieri, ho visto intensità e qualità".

Mancherà sempre la continuità?

"L'allenatore ci deve mettere mano perché se hai continuità di prestazioni allora avrai continuità di risultati. Poi aspettiamo le prossime due o tre partite per capire se la Fiorentina riuscirà a trovare un po' di continuità, francamente mi sfugge il motivo. Forse il fatto che Italiano cambi sempre formazione".

Come intervenire sulla questione rigori?

"Italiano ha detto che in allenamento non ne sbagliano uno... Forse sarebbe meglio sbagliare qualcosa in allenamento (ride, ndr). Il problema è che ora si crea la fobia del rigore, chi lo tira il prossimo?".

E Biraghi?

"Secondo me ha fatto una buona prestazione. È vero che ha sbagliato il rigore ma mica lo ha sbagliato solo lui...".

