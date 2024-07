CAPUTI A RFV, Kean? Scommessa non così rischiosa

FirenzeViola.it

Massimo Caputi, noto giornalista televisivo, è intervenuto su Radio FirenzeViola a ridosso dell'estrazione del calendario di Serie A commentando così l'avvio della Fiorentina (qui il calendario completo): "L'inizio per la Fiorentina è teoricamente buono, perché non ha impegni con le big nelle prime giornate. Anche se è vero che sono forse queste le partite più insidiose in avvio. Poi è difficile anche sbilanciarsi, perché in mezzo c'è più di un mese di calciomercato e potrebbero cambiare tante cose". E su Palladino: "Ha fatto bene. Nei due anni a Monza c'è stata la sensazione di avere davanti un allenatore con idee e personalità. Detto ciò, a me sembra una scelta giusta e in linea con una tendenza, non solo italiana, di dare spazio ad allenatori con idee nuove e adatte allo spirito del calcio moderno".

Così invece Caputi su Moise Kean e sul duello di mercato con l'Atalanta, vinto dalla Dea, per Nicolò Zaniolo: "Penso sia una scommessa, ma giusta; è un calciatore che ha dimostrato qualità. Sicuramente non ha mantenuto le premesse ma non ha mai avuto piena fiducia. Credo che a Firenze possa avere quella fiducia che gli manca. Diciamoci la verità poi, gli attaccanti davvero forti costano moltissimo. Però ripeto, Kean alla Fiorentina non è una scommessa sconsiderata. Su Zaniolo invece posso dire che non so come sono andate esattamente le cose, ma credo che lui sia un giocatore che ha ancora la possibilità di dimostrare quello che tutti hanno pensato di lui. L'Atalanta, con quello che rappresenta per il gioco e per il blasone, è una squadra che può essere giusta per lui. Zaniolo è come De Katelare".