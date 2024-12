CALAMAI, Viola serve un nuovo Bove: Beltran non funziona

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha analizzato la sconfitta della formazione gigliata contro il Bologna evidenziando il peso dell'assenza di Edoardo Bove: "Lasciamo perdere Italiano. Io ho la speranza che lui a mente fredda capisca quanto ha sbagliato e che chieda scusa senza cercare alibi. Forse appartengo al partito degli illusi. La mia riflessione di oggi è di natura tecnico tattica.

La Fiorentina ha perso una partita dopo otto vittorie consecutive, non è successo assolutamente niente. Dobbiamo però cogliere qualche indicazione che, almeno a me è parsa chiarissima. Una in particolare: Esiste il problema di trovare un'alternativa a Edoardo Bove. Beltran messo su quella fascia non mi sembra la soluzione migliore".