CAGNI A RFV: "Italiano come Inzaghi: al terzo anno sta costruendo qualcosa di importante"

“Ha portato alla squadra il nervosismo giusto, facendola giocare alla pari con tutti. È stato capace di capire chi aveva, sapendo che aveva uomini di qualità ma non come le grandi squadre”. Luigi Cagni, ex allenatore, su Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" ha parlato così della Roma di De Rossi, avversaria della Fiorentina domani sera al Franchi.

Sulla Fiorentina: “La cosa più importante quando incontri un avversario è guardare la grande qualità: alla Fiorentina manca tuttora l’equilibrio della fase difensiva, e parlo di tutta la squadra. È altalenante durante la partita, ma è più votata ad offendere. E questo rischio la porta a poter subire reti. Andrebbe limitato”.

Dopo il match di Conference: “La fatica maggiore è quella nervosa, non fisica, quella si recupera. Italiano sta facendo cose importanti, come ho detto sull’Inter che ha Inzaghi al terzo anno: per Italiano è lo stesso discorso, sta costruendo qualcosa che può essere importante per un club come la Fiorentina. Sta pensando che il rischio vale la candela, attacca molto e deve mettere a posto questo equilibrio. Se ci ci riuscirà farà benissimo, e lo sta facendo già ora”.

