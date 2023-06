BIGICA A RFV, Lopez alla Torreira: il top per Italiano

Fonte: a cura di Lorenzo Marucci

Presente alla terza edizione del torneo di padel "Io aiuto il Meyer", organizzato dalla Win Effect presso il Tennis Club Raffaelli di Forte dei Marmi, il tecnico del Sassuolo Primavera Emiliano Bigica - ex viola sia in qualità di giocatore che di allenatore, avendo allenato l'Under-19 della Fiorentina tra il 2017 e il 2020 - ha parlato in esclusiva ai microfoni di RadioFirenzeViola, facendo un bilancio sulla stagione da poco conclusa. Ecco le sue parole: "La Fiorentina ha fatto una grande stagione: la seconda parte di stagione è stata ottima, in continua crescita. Il lavoro dell'area tecnica è stato buono, oltre all'esplosione di Dodo è stato confermato il valore di Castrovilli e Sottil, due tra i migliori giovani arrivati dal vivaio".

Nel frattempo Italiano è rimasto...

"In due anni ha portato una bella mentalità e un gioco aggressivo: cose che a Firenze piacciono molto. Ci sono state delle battute a vuoto ma tutto ciò è normale in un campionato. Ci sono le basi per poter far bene l'anno prossimo. E' oggettivo che alla Fiorentina manchi un attaccante abituato a fare tanti gol, ovvero un giocatore che sappia esaltare l'ampia mole di gioco proposta da tutta la squadra".

Da tecnico della Primavera del Sassuolo, crede che Maxime Lopez possa essere un sostituto adeguato di Amrabat, se il marocchino dovesse partire?

"Nel gioco di Italiano, Maxime può essere una pedina importante: è arrivato 3 anni fa ed è sempre stato bravo della fase di possesso, completandosi con la personalità e ai tempi di gioco che servono per stare in Serie A. E' un giocatore più simile a Torreira, quindi penso che l'idea del tecnico possa essere quella di tornare al 4-3-3 con il francese vertice basso".

Da esperto di giovani, che opinione ha su Sottil?

"Riccardo ha delle qualità individuali uniche, che pochi hannpo. Ha uno strappo da giocatore vero. I problemi fisici che lo hanno tenuto fuori lo hanno appesantito. Per me può restare in rosa, ma se andasse a giocare altrove potrebbe crescere".