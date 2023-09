BERNI A RFV, Gol presi? Non è solo colpa della difesa

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Fabrizio Berni a Radio Firenze Viola

Fabrizio Berni, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola durante la trasmissione 'Viola Amore Mio', parlando della partita di ieri: "E' una sconfitta che avevo messo in preventivo, perché l'Inter è di due classi più forte della Fiorentina. Quello che mi dispiace è il modo in cui la sconfitta è arrivata, perché siamo rimasti alla mercé dei nerazzurri per 90 minuti, mentre sarebbe stato lecito aspettarsi una Fiorentina più combattiva, che rendesse più complicato il risultato".

La colpa di questo divario è da imputarsi anche al mercato?

"Mi sembra un mercato fatto con criterio, sono stati presi giocatori su cui c'è fiducia, soprattutto Beltran. Per il resto, nel modo di giocare, purtroppo la Fiorentina è la medesima di sempre, sia che si giochi contro il Lecce in casa, sia che si giochi contro l'Inter a Milano".

Secondo lei, quindi, il tecnico non cambierà mai?

"Non penso, lui ha in testa un modello e a quello si attiene costantemente, finendo sempre le partite come le inizia. E' troppo convinto delle proprie idee per cambiare. La squadra si è presentata a San Siro con Dodo, Biraghi, Arthur e Bonaventura, quattro giocatori che non fanno interdizione, e ciò che mi ha fatto arrabbiare è stato l'atteggiamento della squadra, che sul 4-0 continuava a prendere contropiedi".

Molti paragonano Italiano a Zeman, ci può stare secondo lei?

"Ci può stare. Anche se ho apprezzato molto l'autocritica finale: fino a ieri parlava sempre di errori individuali, il mea culpa di ieri mi ha fatto piacere".

Un altro giocatore che ieri è stato preso di mira è stato Milenkovic, come giudica la sua prova?

"Ha fatto una brutta partita ma non penso sia un giocatore da buttare. Per me, come continuità di rendimento, è il miglior giocatore che la Fiorentina ha in rosa. Ha sbagliato una partita, ma questo non inficia il suo valore. Il problema è che la Fiorentina non ha filtro a centrocampo. Quel frangiflutti che poteva aiutare la difesa, l'anno scorso rappresentato da Amrabat, è venuto meno e la Fiorentina paga l'assenza d'interdizione. Non è giusto dare sempre colpa alla difesa, abbiamo centrocampisti - escluso Duncan - che non hanno attitudine difensiva".

Quanto vale questa Fiorentina in termini di classifica secondo lei?

"Vedo sei squadre più forti di noi: penso che il range sia tra il settimo e il decimo posto, molto dipenderà dall'apporto che gli attaccanti riusciranno a dare"