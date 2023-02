BERNI A RFV, Braga modesto. Amrabat non è Pirlo

L'ex viola Fabrizio Berni ha commentato il momento della Fiorentina a Radio Firenzeviola: "La Fiorentina non riesce ad avere continuità, sono diverse partite che non si vince e penso che tutti ci siamo fatti un'illusione sulla partita contro il Braga: abbiamo giocato contro una squadra di una modestia impressionante. Per cui il 4-0 non doveva avere una valenza particolare, tant'è che contro l'Empoli abbiamo fatto una prestazione buona dal punto di vista della volontà ma misera da quello della qualità, veramente misera. Non vorrei essere troppo critico ma la Conference fin qui è stata di una povertà tecnica paurosa, le vere partite arrivano dai quarti di finale in poi. In Coppa Italia abbiamo fatto discrete partite ma non c'è la questione della continuità come in campionato. Se la Cremonese è in semifinale vuol dire che la Coppa non è un esame probante... Credo comunque che quella sia l'unica cosa in cui sperare".

Amrabat lo può fare il regista?

"È un incontrista, un giocatore che fa bene nella corsa ma che ha scarsa finezza nel palleggio. Non è un Pizarro, né un Pirlo, per cui gioca sempre laterale ed è soggetto a fare degli errori. Però il giocatore resta valido. È solo una forzatura farlo giocare regista, però un regista in rosa non c'è quindi c'è da fare i conti con la bisogna".

Rischio retrocessione?

"Fino ad ora non ho pensieri di questo tipo perché due squadre sono già condannate e la concorrenza è poca. Però se rientri in quelle dinamiche rischi di andare in difficoltà e di andare nel panico. E non c'è niente di peggiore".