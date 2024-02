BANGU A RFV, Kouame bene in C. Africa. Viola stagione ok

FirenzeViola.it

Andy Bangu, ex giocatore della primavera della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare anche di Coppa D'Africa. Queste le sue parole: "Negli ultimi anni tanti giocatori sono venuti a giocare in Europa quindi il livello si è sicuramente alzato dal punto di vista sia tecnico che tattico. Alcune sono sorprese ma tanti giocatori sono conosciuti".

Sul cammino della Costa d'Avorio

"Squadra strana. Sono partiti come favoriti anche per il fatto di giocare in casa. Hanno avuto tanta pressione ed hanno fatto male nella prima partita. Poi grazie anche al Marocco è riuscita a passare e lì è cambiata la loro competizione. Hanno fatto una cosa incredibile come atteggiamento. E ora sono i favoriti insieme alla Nigeria".

Su Kouame

"Quando ha giocato non ha fatto male. Mette sempre impegno, temperamento e grinta. Lui non è un esterno vero e quando gioca lì va più in difficoltà. È un calciatore che nel contesto della Costa D'Avorio in questa Coppa d'Africa funziona perché nelle ripartenze veloci riesce a trovare spazio".

Un parere sulla stagione della Fiorentina?

"Seguo la Fiorentina e la stagione mi sta piacendo, lasciando stare gli ultimi risultati. I viola stanno facendo bene nelle coppe e anche in campionato la posizione è buona. Per proposta e risultati sta facendo bene, da tifoso sono soddisfatto".