BANCHELLI A RFV, Beltran non è il titolare: giocherà Nzola

Giacomo Banchelli a Radio Firenze Viola

Giacomo Banchelli, ex viola, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio: "Nzola è un giocatore che Italiano ha già avuto allo Spezia e che da tanto voleva a Firenze; inoltre la società viola è da almeno un anno che stava facendo pressione sul ragazzo. Personalmente ritengo che Nzola sia un attaccante più da area di rigore rispetto a Cabral".

Cosa pensa della cessione di Cabral al Benfica?

"Secondo me a livello finanziario la Fiorentina ha fatto una buona operazione vendendo Cabral, e soprattutto bisogna considerare che Nzola è almeno da tre anni in Italia ed è sempre andato in doppia cifra per quanto riguarda i gol segnati. Il fatto che l'abbia voluto Italiano significa che c'è la netta convinzione da parte del tecnico riguardo le potenzialità del giocatore".

Cosa pensa di Beltran?

"Come giocatore mi piace molto, anche solo per il fatto che si parla di un argentino che all'età di 21 anni approda in Italia, ovviamente non voglio spingermi troppo con determinati riferimenti. La cosa più importante per il giocatore stesso sarà essere capace di ambientarsi il prima possibile al ritmo e al gioco della serie A; fortunatamente la Fiorentina può contare su attaccanti come Jovic o lo stesso Nzola che sono già abituati a giocare in Italia".

Secondo lei quale sarà il tridente della Fiorentina?

"A mio avviso Italiano non farà partire da subito Beltran titolare, il tridente iniziale sarà Ikone, Gonzalez e Nzola. L'allenatore dovrà avere un po' di tempo per valutare il giocatore e di conseguenza all'inizio partirà da delle basi sicure, con giocatori che già conosce senza improvvisare troppo".

Per quanto riguarda Jovic, secondo lei resterà oppure partirà entro la fine del mercato estivo?

"Secondo me rimarrà Firenze e per i viola sarebbe molto vantaggioso perché quest'anno saranno impegnati in quattro competizioni, quindi avranno un impegno in più rispetto all'anno scorso. Poi bisogna considerare che nel corso della stagione ci saranno le varie convocazioni in nazionale, senza dimenticare imprevisti come ad esempio gli infortuni, e di conseguenza avere una rosa numerosa o comunque molti giocatori per reparto è fondamentale".