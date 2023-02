ASCARI A RFV, Commisso deve ringraziare Corvino per il bilancio

Ospite negli studi di Radio FirenzeViola, l'operatore di mercato Eugenio Ascari ha detto la sua sul delicato momento in casa Fiorentina: "Ripetiamo sempre le stesse cose: la Fiorentina ha un possesso palla sterile, con poche occasioni create. Questo "Italianismo" sta regalando poche gioie. Se non rimanesse l'appiglio delle coppe la stagione sarebbe profondamente negativo. La Fiorentina ha solo cinque squadre sotto di lei, con realtà come Monza ed Empoli che la guardano dall'alto verso il basso.

Il fatto che ieri siano stati lasciati Jovic e Cabral in panchina mettendo uno come Kouamé davanti mostra ancora una volta una carenza di organizzazione. Dal mercato non è arrivata una punta ed il solo Brekalo non può cambiare le cose. Non so se la scelta di ieri col tridente inedito è un messaggio di Italiano alla società, certamente c'erano sedi più indicate per manifestare le proprie perplessità.

Qualche responsabilità di Italiano è indubbia, ma le maggiori sono della società: c'è un peccato originale nella costruzione di questa squadra, la mancata sostituzione di Vlahovic e Torreira".

Ascari ha anche parlato della gestione Commisso:"Ho letto un interessante articolo negli scorsi giorni in cui si diceva con la cessione di Vlahovic e Chiesa la Fiorentina ha incassato un totale di 130 milioni circa, più o meno l'equivalente di quanto ha speso Commisso per prendere il club. Con due cessioni ricavate da giocatori acquistati nella precedente gestione la società ha risistemato i conti. Quindi questa presidenza e anche quella precedente deve ringraziare Corvino per questi utili. Non credo che dalle possibili cessioni dei giocatori acquistati in questo triennio la Fiorentina possa tirar fuori qualcosa".