ARQUILLA A RFV, 25 mln per Laurentie? Li vale. Vi do 3 nomi per il mercato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Angelo Arquilla a Radio Firenze Viola

L'agente di calciatori, esperto di calcio brasiliano, Angelo Arquilla è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola Amore mio" per parlare di mercato, a parlare dalla possibilità di prendere Laurentie, nome accostato in queste ore con insistenza alla Fiorentina: "Laurentie lo trovo un giocatore super fantastico, ma bisogna sapere se il Sassuolo lo cede visto che c'è la possibilità che ceda anche Berardi. Ne cede due? Anche se Carnevali è bravo a rimpiazzare giocatori di livello, come ritengo tutti e due, visto che anche Laurentie ha potenza, salta l'uomo e per 25 milioni può comunque pensarci a cederlo. Li vale? E' tra i migliori in quel ruolo, con quel cambio di passo e giovane".

Berardi ancora possibile? "Piaceva molto a Pradè ma credo che o va alla Juventus o resta al Sassuolo".

Milenkovic va alla Roma? "La Roma vuole un centrale pronto per il campionato e non uno che viene ad esempio dal Sudamerica, soprattutto a gennaio, per rimpiazzare Smalling, soprattutto se fosse ceduto. E Milenkovic sarebbe giusto per la Roma, basta pagarlo alla Fiorentina, no? E non sono tifoso della Roma eh, lo dico da addetto ai lavori".

Quali giocatori brasiliani sono pronti per la serie A? "Vi dico Lucas Piton, terzino del Vasco che ha il doppio passaporto. E due attaccanti, Marcos Leonardo classe 2003 del Santos e Matheus Nascimento del Botafogo del 2004 che non gioca ancora titolare ma gioca molto. Questi giocatori penso possano essere pronti e fare bene in Europa".

Per l'intervista integrale ascolta il podcast