ANTONELLI A RFV: "Bianco una delle note positive del Monza. Colpani ha solo bisogno di tempo"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Roberto Dustin Antonelli, ex centrocampista tra le altre anche del Monza, ha parlato del prossimo incrocio tra i brianzoli e la Fiorentina di Palladino: "Per il Monza non sarà l'ultima spiaggia ma una gara importantissima. Secondo me il Monza non ha una squadra così scarsa e può rimontare lo svantaggio sulle concorrenti".

E su Alessandro Bianco, di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Monza, ha detto: "Le poche volte che l'ho visto mi è piaciuto, è un corridore e lottatore e non sta facendo male nonostante il periodo della squadra".

Antonelli si è espresso anche su Andrea Colpani, ex biancorosso che lunedì tornerà all'U Power Stadium da avversario: "A me piace molto, ma soprattutto piace all'allenatore che l'ha voluto a Firenze. Il giocatore c'è, ne sono certo. Non so se è stato un problema di ruolo. Lui magari si esprime meglio in zone più centrali ma Palladino lo conosce meglio di tutti. Ha solo bisogno un po' di tempo".