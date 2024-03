AMELIA A RFV: "Viola possono avvicinarsi alla Champions. Italiano? Comunque andrà, sono state poste le basi"

FirenzeViola.it

Marco Amelia a Radio FirenzeViola

L'ex portiere tra le altre anche della Roma, oggi allenatore della formazione Under 18 del Frosinone, Marco Amelia è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare della sfida di stasera tra gigliati e giallorossi. Queste le sue parole: "Ogni partita è difficile. La Roma sta vivendo un mometo ottimo grazie a De Rossi che ha saputo toccare le corde giuste in uno spogliatoio che non stava rendendo al massimo. Per la viola è sicuramente una gara difficile. Per la Fiorentina è un'occasione importante dopo la sconfitta del Bologna per accorciare nei confonti della zona Champions. La Roma però vive d'entusiasmo. Gara difficile ma risultato aperto in una gara fondamentale".

Che idea si è fatto di De Rossi sulla panchina giallorossa?

"Non me lo aspettavo così presto a Roma. Sapevo che poteva essere un rischio. Il cambiamento ha portato alla scelta di Daniele soprattutto per una scelta ambientale. Daniele ha studiato bene la squadra, conosce bene l'ambiente di Trigoria e della città e si è fatto trovare pronto. L'entusiamo è alto e lui si è fatto trovare pronto anche se molto presto e non me lo aspettavo. Grande rischio per la società. Prima che l'allenatore hanno preso il giocatore amato dalla piazza".

Come giudica i tre anni di Italiano a Firenze?

"Giudizio molto postitivo. Seguo il suo lavoro dalla Serie D. E' un lavoratore, ha fatto sempre molto bene. Non è facile in una piazza come Firenze e Italiano è bravo anche in questo, a lavorare sotto pressione. La Fiorentina poteva avere qualche risultato in più ma ha fatto un ottimo lavoro Italiano. Qualisasi cosa succederà insieme alla società ha messo delle basi in questa rosa. Si percepisce che tutti hanno fatto un lavoro ottimo poi il futuro non si sa mai. Ci sono tante possibilità ancora per la Viola per accorciare i punti che la separano dalla Champions. Si gioca anche altre competizioni e gioca sempre tante partite considerando l'anno scorso le due finali raggiunte".

