AG. DISTEFANO A FV, Pronto per stare in prima squadra

Per parlare di Filippo Distefano, ala sinistra o seconda punta, che ormai da anni gioca nella primavera della Fiorentina allenata da mister Aquilani, Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva il suo agente Giovanni De Montis, per parlare della sua stagione e della recente vittoria della Supercoppa Primavera.

Com'è stato l'esordio con i grandi?

"L'esordio con i grandi è stata un'emozione forte un premio meritato per un ragazzo che aveva fatto vedere all'allenatore l'atteggiamento giusto in allenamento e che si meritava quel palcoscenico.Tutto ciò poi si è confermato anche nella partita in cui è entrato in Conference League in cui ha fatto una trentina di minuti di grandissimo livello sfiorando anche il gol"

Che sensazioni ha avuto dopo la vittoria sulla Supercoppa? Ormai con la primavera si è aperto un ciclo vincente da qualche stagione...

"La vittoria della Supercoppa è l'ennesimo traguardo di un gruppo vincente, guidato da un allenatore che ha fatto qualcosa di straordinario. I ragazzi lo hanno sempre seguito nella maniera migliore e adesso è inevitabile che molti di questi ragazzi possano proiettarsi verso il calcio professionistico in maniera importante"

Su che aspetti insiste Aquilani e come si trova con lui?

"Aquilani lo ha aiutato molto nella crescita, gli ha dato molta fiducia, questo ha trasferito al ragazzo tanta convinzione. Il giocatore negli anni di primavera è cresciuto in maniera importante, ha acquisito una maturità nelle giocate tali da diventare un giocatore che può stare tra i grandi, in una rosa di prima squadra, ha la maturità giusta"

Ci sono/c'erano squadre interessate a lui sia a gennaio che a giugno scorso?

"Non sono uno che parla di mercato con la stampa, in ogni caso il giocatore è stato notato. Piace a tante squadre e sicuramente c'è stato più che un interessamento da parte di più club"