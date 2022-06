AG. BIANCO A FV: "A MOENA PER GIOCARSI LE SUE CARTE, POI DECIDEREMO IL FUTURO"

Intervistato in esclusiva da FirenzeViola.it, Beppe Galli, agente tra gli altri di Alessandro Bianco e Presidente dell'AIACS, è intervenuto per parlare proprio del suo assistito e anche delle possibili scelte di mercato della Fiorentina.

Come sta procedendo il recupero di Bianco dopo l'infortunio?

"Il recupero sta procedendo molto bene, il ragazzo migliora di giorno in giorno e non vede l'ora di tornare in campo".

Vede in Bianco un futuro componente della prima squadra o crede che verrà ceduto in prestito per fare esperienza?

"Alessandro verrà valutato in ritiro e poi ci incontreremo con la società per decidere il suo futuro e prendere la decisione migliore per lui. Sicuramente si vuole giocare le sue carte".

Vista la spinosa situazione legata a Torreira, lei pensa che verrà sostituito da Amrabat o verrà fatto un altro investimento?

"Torreira ha fatto un ottimo campionato, così come Amrabat, ma credo che la società e l'allenatore valuteranno attentamente le scelte da fare in questo ruolo".

Da ex assistito di Cistana, come valuta le voci sul suo possibile approdo in viola?

"Cistana era stato vicino alla Fiorentina due anni fa, adesso non so se la Fiorentina stia cercando un altro tipo di profilo, soprattutto vista la folta concorrenza in quel ruolo. Non lo seguo più e quindi non posso parlare di lui".

Sono usciti tanti nomi per la fascia destra. Lei su chi pensa debba puntare la Fiorentina?

"Odriozola ha fatto un buon campionato, di certo non sarà facile sostituirlo, ma visti i tanti nomi usciti negli ultimi giorni immagino che la società stia valutando attentamente insieme all'allenatore su chi puntare".