AFFIBIATO A RFV, Contro il Torino attesi 13mila tifosi

Ivan Affibiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, ha fatto il punto sulla prevendita dei biglietti per la gara di mercoledì contro il Torino in Coppa Italia Ecco le sue parole a Radio FirenzeViola: "Non abbiamo gradito nemmeno noi l’orario della partita contro i granata ma dobbiamo accettarlo essendo scelte della Lega. Stiamo andando bene con la vendita e sta decollando soprattutto in queste ultime ore. Ci avviciniamo a tredicimila tifosi attesi, non è un cattivo punto di partenza. L’importanza della partita di domani è tanta perché raggiungere la semifinale sarebbe un grandissimo traguardo per la Fiorentina. Per quanto riguarda i tifosi del Torino sono oltre 1100, quindi vuol dire che loro ci credono molto in questa partita. La Tribuna centrale è praticamente già esaurita mentre la Curva Ferrovia resterà chiusa".