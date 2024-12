ADINOLFI A RFV: "Kean non è un campione, Gonzalez sì. Viola superiori alla Juve"

FirenzeViola.it

© foto di Uff. Stampa Popolo della Famiglia

Mario Adinolfi, leader del "Popolo della famiglia" nonché grande tifoso della Juventus, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "C'è polemica" per commentare la partita di domenica tra i bianconeri e la Fiorentina: "La partita è molto importante, ma per equilibri interni. Perché la Juve deve dimostrare di saper dare continuità almeno a una vittoria. Dopo il trionfo con l'ultima in classifica serve una prova convincente contro una squadra che le è probabilmente superiore in questo momento. Fare risultato pieno domenica pomeriggio allo Stadium è assolutamente significativo per ciò che sarà il futuro della squadra e di Thiago Motta".

Ha paura di Moise Kean?

"Non sono convinto che sia un campione, mentre sono certo che alcuni affari fatti dalla Juventus proprio con la Fiorentina, tipo Vlahovic e Gonzalez, siano campioni veri. Il problema significativo è la capacità di far rendere i giocatori. Palladino sta facendo in maniera molto importante Kean, che secondo me sta beneficiando di un sistema di gioco molto razionale e capace di fornire palloni importanti per la prima punta che, invece, non arrivano a Vlahovic".

Gonzalez non è un po' una delusione per la Juventus?

"No perché dopo mesi di infortunio non è facile segnare, pronti-via, sia in coppa che in campionato. Quindi io penso che invece Nico possa essere la chiave di volta per la costruzione della Juve di Motta. Nico non deve essere un goleador ma un assistman. Deve essere la fonte da cui si abbevera Vlahovic".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA