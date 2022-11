ACCARDI A RFV, Arnautovic? No a United...

Il noto procuratore Beppe Accardi è intervenuto a "Viola Amore Mio", programma in onda su Radio Firenzeviola.

Su Coppola del Verona: "Non so se è fattibile, vanno capite le condizoni. Il Verona se riceve offerte le prende sicuramente in considerazione. Poi dobbiamo capire se sono voci o sondaggi".

C'è la possibilità di arrivare ad Arnautovic?

"La vedo molto difficile questo possibilità. Se rifiuta il Manchester United e poi viene alla Fiorentina o è innamorato della città e della storia viola o è follia. Poi non possiamo sapere come andrà. Io dico che se arrivasse sarebbe un gran colpo".

La Fiorentina cercherà un centravanti a gennaio?

"Credo che la Fiorentina si guardi attorno e se trova occasioni non se le farà scappare. I prossimi mesi saranno fondamentali per alcuni giocatori in rosa. Magari alcuni non hanno ancora reso, ma ci vuole tempo. Il problema nasce da questo Mondiale che ha interrotto tutto e non ha dato continuità ad alcuni giocatori".

Prosegue: "Ad oggi non avendo il calcio giocato in casa nostra qualcosa ci dobbiamo inventare. Dobbiamo tenere viva la fiammella e si parla quindi di calciomercato. Ci sono però tante variabili però. Il Mondiale metterà alla luce giocatori di campionati che non erano stati presi in considerazione".

Sul calciomercato: "Il mercato entrerà nel vivo dal 25 dicembre in poi. Si dovranno valutare i giocatori al rientro dai Mondiali e le loro condizioni. Sarà un calciomercato difficile, quasi meglio non pensarci".

Sul caso Juventus crede ci siano ripercussioni sul mercato?

"Nel momento in cui la Juventus ha iniziato a trovare un certo equilibrio avviene questo stravolgimento. Perchè farlo ora? Bisogna capire il motivo di tale stravolgimento e le reali cause con le sue conseguenze. Vlahovic? Il caso per la Fiorentina non esiste proprio".

Si aspetta un Gollini in partenza?

"Potrebbe essere un'evenienza. Vedo tanti giocatori che potrebbero essere in uscita nelle altre squadre".

Su Boga: "Probabilmente si muoverà a gennaio, cerca nuovi stimoli. Il calciomercato invernale è quello delle occasioni".

Zurkowski può fare da tramite per arrivare a Sabiri?

"Possibile ma non ne sarei così convinto. Difficile che si muova Zurkowski. Da qua a gennaio ci divertiremo a sentirne di tutti i colori".