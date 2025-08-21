Il dg del Real Oviedo conferma: "Brekalo è già qui. L'ufficialità arriverà nel pomeriggio"

vedi letture

Il direttore generale del Real Oviedo, Agustin Lleida, ha parlato a margine della presentazione di Dendoncker rispondendo a una domanda su Josip Brekalo e sul suo possibile approdo in Spagna: "Il giocatore è già nelle Asturie. Stiamo finalizzando l'accordo, ma lo finalizzeremo e annunceremo più tardi nel pomeriggio".