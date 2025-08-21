Folorunsho: "Fiorentina bella parentesi, domenica nessun'ansia. A Firenze giocavo anche in ruoli non graditi"

L'ex giocatore della Fiorentina (nei primi sei mesi del 2025) Micheal Folorunsho è stato presentato alla stampa come nuovo calciatore del Cagliari. Ecco le sue parole in merito al debutto in campionato, domenica prossima. proprio contro la squadra viola: "Non mi crea particolari ansie giocare contro la mia ex squadra, è stata una bella parentesi della mia carriera. Ci stiamo preparando bene, facendo del nostro meglio sempre. Siamo pronti per questo esordio in campionato".

Come preferisce giocare? "A me piace essere un centrocampista offensivo, io proverò sempre a fare degli inserimenti. Al mister piace questa mia caratteristica e la sfrutteremo per mettere in difficoltà la Fiorentina".

Perché a scelto il Cagliari? "La società mi ha manifestato da subito l'idea di voler intraprendere un percorso insieme e a me piacciono le sfide. I posti di mare come Cagliari e la Sardegna sono giusti per me e sono contento di aver fatto questa scelta. Sono pronto per questa nuova avventura e voglio mettermi a disposizione i questi colori".

Le girare nei vari ruoli? "Sono generoso, non rifiuto mai di giocare in qualsiasi posizione. A Firenze ho giocato molto più spesso in ruoli in cui non mi trovavo a mio agio, ma con la mia duttilità mi sono sempre messo a disposizione del mister".

Come vede questo nuovo Cagliari senza Zortea e Piccoli? "Abbiamo perso due giocatori importanti, non dobbiamo mentire. Nel calcio ognuno prende le proprie decisioni e facciamo loro un grosso in bocca al lupo. Abbiamo un mister preparato e sono sicuro che faremo bene con gli altri giocatori della rosa".