Calciomercato Piccoli e una trattativa nata a fine giugno: il retroscena di FirenzeViola

Roberto Piccoli è virtualmente un calciatore della Fiorentina, tra domani e sabato sosterrà le visite mediche di rito. L’operazione con il Cagliari si è chiusa sulla base di 25 milioni di euro più 2 di bonus, coi sardi che manterranno il 10% sulla futura rivendita dell’attaccante. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la trattativa è stata avviata dall’agente Alessandro Lucci più di due mesi fa, ancora prima che il Cagliari esercitasse l’opzione di riscatto che aveva sul ragazzo (intorno al 23 giugno).

Lucci è sempre stato convinto che Firenze fosse la tappa ideale come step successivo all’ottima stagione giocata da Piccoli in Sardegna: per questo ha avuto un ruolo cruciale come intermediario tra i due club.