ABETE A FV, Legge stadi? Entro giugno novità

Ai microfoni di Firenzeviola.it è intervenuto in esclusiva il presidente della FIGC Giancarlo Abete in occasione della serata inaugurale di 'Firenze capitale dello sport 2012'. Queste le sue dichiarazioni: ''Firenze è una capitale non soltanto del calcio ma anche del ciclismo. Infatti a Firenze ci saranno presto appuntamenti importanti per lo sport a due ruote; insomma, Firenze è sportiva a 360° e non solo per il professionismo, ma anche per tutti quei ragazzi che fanno della passione per lo sport il vero oro delle discipline sportive. Parlando del calcio, il maltempo ha creato grossi problemi non solo per la Fiorentina ma a tutti i club di Serie A; dobbiamo tenere conto anche che la neve ha creato problemi molto maggiori alla gente comune. In più dobbiamo considerare che molte strutture sportive non sono adeguate, dobbiamo comiciare a pensare ad una nuova generazione di stadi. Anche perché i problemi non sono tanto i campi di gioco, quanto gli spalti che non garantiscono la sicurezza dei tifosi. Il ministro attuale si sta impegnando affinché una prima bozza della legge-stadi sia pronta entro giugno e noi conme FIGC abbiamo sempre sostenuto questo testo normativo per tutte le realtà cittadine italiane, a maggior ragione per Firenze''.