RFV, alle 16:00 "I tempi supplementari": in diretta anche su YouTube

Oggi alle 15:48Info RFV
di Redazione FV

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 16:00 fino alle 17:00 sarà la volta de "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo Niccolò Santi, che andranno in onda anche sul nostro canale YouTube. Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Angelo Giorgetti. Successivamente, dalle 19:00, arriva "Scanner" fino alle 20:00 quando inizierà "Aspettando Extra-Viola" con Lorenzo Marucci e Niccolò Ceccarini in diretta fino alle 20:45. Dalle 21:00, infine, "Extra Viola", in diretta anche su RTV38. 

Per ascoltarci CLICCA QUI!