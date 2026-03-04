RFV, alle 16:00 "I tempi supplementari": in diretta anche su YouTube
FirenzeViola.it
Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 16:00 fino alle 17:00 sarà la volta de "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi, che andranno in onda anche sul nostro canale YouTube. Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Angelo Giorgetti. Successivamente, dalle 19:00, arriva "Scanner" fino alle 20:00 quando inizierà "Aspettando Extra-Viola" con Lorenzo Marucci e Niccolò Ceccarini in diretta fino alle 20:45. Dalle 21:00, infine, "Extra Viola", in diretta anche su RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
Info RFV
Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in manodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Copertina
FirenzeViolaFranchi, proseguono gli interventi sulla nuova Fiesole. Ritardi sulle travi e rischio ripercussioni
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
Mario TeneraniIn fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davide
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com