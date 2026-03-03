Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 7
Riprenderanno domani alle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?” con la coppia Benvenuti-Lazzerini mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Tommaso Loreto mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta di "Tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tris Giacomo Galassi-Angelo Giorgetti-Chiara Bevilacqua. Successivamente, dalle 19 alle 20, toccherà a "Scanner" e a "Colpi d'ala" (questo dalle 20 alle 20:50). Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati