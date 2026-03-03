Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola: ora in onda "Calciopiù on Air"

Oggi alle 19:00
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Adesso, dalle 19 arriva "CalcioPiù On Air", focus sul calcio dilettanti a cura della redazione di "Calcio più" per poi finire alle 21 con l'approfondimento della giornata della Fiorentina ad "Extra Viola", in diretta anche su RTV38.

