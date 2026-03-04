Proseguono le trasmissioni di Radio Firenzeviola: ora c'è 'Viola amore mio'
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it. Dalle 12 alle 14 è la volta di “Viola amore mio” con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Tommaso Loreto e Luca Calamai mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta dei "Tempi Supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Angelo Giorgetti e Chiara Andrea Bevilacqua. Successivamente, dalle 19 arriva "Scanner" per poi finire alle 21 con "Extra Viola", in diretta anche su RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
