Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro"

Oggi alle 14:05Info RFV
di Redazione FV

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Tommaso Loreto e Luca Calamai mentre dalle 16:00 alle 17:00 sarà la volta dei "Tempi Supplementari" con Alessandro Di Nardo Niccolò Santi. Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Angelo Giorgetti. Successivamente, dalle 19:00, arriva "Scanner" fino alle 20:00 quando inizierà "Aspettando Extra-Viola" con Lorenzo Marucci e Niccolò Ceccarini in diretta fino alle 20:45. Dalle 21:00, infine, "Extra Viola", in diretta anche su RTV38. 

