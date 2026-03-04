Radio FirenzeViola sempre in diretta: ora c'è "Garrisca al Vento" poi "Scanner"

Oggi alle 17:05Info RFV
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual da App e pc e via tv smart e sul canale 92 del digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it. Adesso spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti e Chiara Andrea Bevilacqua. Successivamente, dalle 19 arriva "Scanner" approfondimento su alcuni aspetti e novità del calcio a cura di Giulio Dini, con Ludovico Mauro in stadio, per poi finire alle 21 con "Extra Viola", che ripercorre tutta la giornata viola, in diretta anche su RTV38.

