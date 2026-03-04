Radio FirenzeViola sempre in diretta: ora c'è "Garrisca al Vento" poi "Scanner"
FirenzeViola.it
Proseguono le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual da App e pc e via tv smart e sul canale 92 del digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it. Adesso spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti e Chiara Andrea Bevilacqua. Successivamente, dalle 19 arriva "Scanner" approfondimento su alcuni aspetti e novità del calcio a cura di Giulio Dini, con Ludovico Mauro in stadio, per poi finire alle 21 con "Extra Viola", che ripercorre tutta la giornata viola, in diretta anche su RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
