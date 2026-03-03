Radio FirenzeViola in diretta con "Garrisca al Vento" poi spazio a "Calciopiù on air"

Oggi alle 17:00Info RFV
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! 

Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti. Successivamente, dalle 19 arriva "CalcioPiù On Air", focus sul calcio dilettanti a cura della redazione di "Calcio più" per poi finire alle 21 con l'approfondimento della giornata della Fiorentina ad "Extra Viola", in diretta anche su RTV38.

