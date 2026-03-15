Radio FirenzeViola, live anche di domenica: in diretta dalle 14, ecco il programma
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Riprenderanno oggi alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, alla vigilia di Cremonese-Fiorentina, con l'analisi della partita in avvicinamento a essa e gli aggiornamenti su ogni fronte. Nelle prime due ore sarà Francesco Benvenuti a tenervi compagnia, prima che tocchi a Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola con il "Viola Weekend", dalle 16 fino alle 18. Poi dalle 18 spazio a "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti. Per interagire con noi scrivi su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona allo 055 77 111 71.
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Copertina
Alberto PolverosiLo spareggio di Cremona per evitare una vergogna tremenda. Se vanno in B, questi viola saranno per sempre cancellati dalla memoria di Firenze. La croce dei calci piazzati: Vanoli stia attento ai due metri di Djuric
Luca CalamaiUna vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
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